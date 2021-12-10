Роман Ващук тепер захищатиме інтереси українського бізнесу від тиску державних органів

Кабінет міністрів призначив колишнього посла Канади в Україні Романа Ващука на посаду бізнес-омбудсмена. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Відомо, що Ващук, який працював послом Канади в Україні з 2014 до 2019 року, приступить до виконання обов’язків бізнес-омбудсмена з 1 січня 2022 року.

Зазначимо, що серед основних завдань Ради бізнес-омбудсмена є підготовка пропозицій органам влади щодо державної політики у сфері підприємницької діяльності, надання рекомендацій щодо вдосконалення роботи таких державних органів та органів місцевого самоврядування у напрямку покращення умов для здійснення підприємницької діяльності.

Як стверджують у Міністерстві економіки, за шість років діяльності Рада бізнес-омбудсмена розглянула близько 10 тис. скарг компаній на зловживання державними органами та допомогла бізнесу повернути понад 19,5 млрд грн.

Керівним органом Ради Бізнес-омбудсмена є наглядова рада, яка складається з уповноважених представників уряду, міжнародних фінансових установ (Європейського банку реконструкції та розвитку, Організації економічного співробітництва та розвитку), а також представників бізнес-асоціацій (Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати України, Українського союзу промисловців і підприємців).

З жовтня 2019 року Раду бізнес-омбудсмена очолює Марчін Свєнчіцький.

Хто такий Роман Ващук

Канадський українець Роман Ващук народився 1962 року в Торонто. Його батьки іммігрували після Другої світової війни до Канади. Батько народився в селі Білі Ослави (нині входить до Надвірнянського району Івано-Франківської області), а матір – уродженка Бучача Тернопільської області.

Ващук навчався на історичному факультеті Університету Торонто. Від 1987 року працював на дипломатичній роботі в Міністерстві закордонних справ Канади.

Зокрема, із серпня 2011 року Роман Ващук працював послом Канади у Сербії. Із 2014 року був був послом Канади в Україні, але 1 листопада 2019 року завершив свою місію посла через вихід на пенсію.

Роман Ващук вільно володіє українською, англійською, французькою, німецькою, російською, польською, сербською мовами.