86-річному Блаттеру і 67-річному Платіні загрожувало до п’яти років ув’язнення

Федеральний швейцарський суд у п’ятницю, 8 липня, оголосив вирок у справі про корупцію проти екс-президента ФІФА Йозефа Блаттера та екс-керівника УЄФА Мішеля Платіні. Рішенням суду обох футбольних функціонерів виправдано, повідомила агенція Reuters.

У справі про шахрайство, корупцію, зловживання довірою та підроблення 86-річному Блаттеру і 67-річному Платіні загрожувало до п’яти років ув’язнення, хоча 15 червня 2022 року прокуратура Швейцарії просила ув’язнити кожного на один рік і вісім місяців, зазначає «Бабель».

Сьогодні суд вирішив, що факт шахрайства не був встановлений, і виніс вердикт з урахуванням загального правового принципу, який наказує тлумачити сумніви на користь обвинувачених. Адвокати Блаттера і Платіні також наголошували, що у справі немає мотиву – перший начебто не отримав жодної вигоди від переказу двох мільйонів франків Платіні.

Як нагадує Sky News, платіж, про який йдеться, було здійснено у 2011 році після того, як, за словами двох футбольних функціонерів, у 1998 році між ними було укладено «джентльменську угоду». Прокурори заявили, що ця версія подій була «вигадкою».

Стверджувалося, що, будучи технічним директором ФІФА з 1998 по 2002 рік, Платіні отримував 300 тис. швейцарських франків (118 000 фунтів стерлінгів на той час) на рік. Він не міг отримувати більше через фінансові проблеми ФІФА, тому було вирішено, що решту зарплати в розмірі одного мільйона франків буде передано пізніше. Блаттер схвалив передачу коштів від ФІФА Платіні під час кампанії з переобрання на посаду голови всесвітньої футбольної організації через десять років. Вважалося, що Платіні має перевагу над європейськими зборами голосів у боротьбі з Мохаммедом бін Гаммамом з Катару.

Ця справа призвела до відставки Блаттера та Платіні у 2015 та 2016-му році відповідно. Обом також заборонили обіймати будь-які посади у футболі спочатку на вісім років, але потім цей строк скоротили до шести років.