Андрій Наумов у 2022 році придбав у Туреччині три квартири за 17,5 млн грн

Ексгенерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого у Сербії визнали винним у відмиванні грошей, перед втечею з України купив у Туреччині нерухомість на 17,5 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми», опублікованому у понеділок, 13 січня.

«Схеми» отримали доступ до витягів з турецького реєстру нерухомості. Вони свідчать про те, що протягом 2022 року Андрій Наумов придбав три житлові приміщення у елітному житловому комплексі Konak Seaside Premium, що розташований у районі середземноморського курорту в муніципалітеті Аланія.

Витяги з турецького реєстру нерухомості/Фото: «Схеми»

Найменша з придбаних Наумовим квартир має площу 70 м², найбільша – 185 м². Відповідно до документів, за всі квартири ексгенерал СБУ заплатив 17,5 млн грн.

За даними джерел «Схем», наразі нерухомістю користується родина Наумова, яка проживає у Туреччині. У коментарі журналістам Андрій Наумов запевнив, що гроші, за які придбана на нерухомість, мають законне походження, одна яке саме – не уточнив. Також Андрій Наумов не повідомив, скільки саме коштували квартири у Туреччині: «У межах розслідування кримінального провадження у Сербії було зроблено запити серед іншого в Туреччину. Після ретельної перевірки усіх моїх (та моєї сімʼї) транзакцій та походження коштів – порушень законодавства встановлено не було».

Елітний житловий комплекс Konak Seaside Premium у Туреччині

Крім того, у коментарі «Схемам» Андрій Наумов заявив, що справу про відмивання грошей у Сербії «зрежисували»: «Моє затримання у Сербії відбувалося за участі українських спецслужб, у ході якого мене намагалися притягти за їхніми вигаданими довідками щодо, нібито, моєї участі у тяжких злочинах на території Сербії. Після того, як жодна підозра не знайшла свого підтвердження, сербська сторона почала шукати хоч щось, щоб виправдати моє затримання лише за порушення адміністративного законодавства. Вирок сербського суду зрежисований повністю з України та ґрунтується виключно на сфальсифікованій інформації, отриманій від України».

Наразі Андрій Наумов очікує рішення щодо його видворення з Сербії. Якщо це відбудеться, журналісти припускають, що Наумов може переїхати до своєї родини в Туреччину.

Нагадаємо, Андрій Наумов виїхав з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення. У червні 2022 року його затримали у Сербії під час незаконно провезти велику кількість готівки та коштовностей через пункт пропуску Прешево на кордоні з Північною Македонією. Андрію Наумову у Сербії оголосили підозру у відмиванні грошей. Однак Сербія відмовилась екстрадувати Наумова до України, пояснюючи тим, що це загрожуватиме його безпеці.

У вересні 2023 році Вищий суд сербського міста Ніш визнав Андрія Наумова винним у відмиванні грошей та засудив до одного року позбавлення волі. У грудні 2023 року Наумов вийшов із в’язниці Сербії. Проте, у нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії через розгляд апеляції на вирок.

15 жовтня «Радіо Свобода» повідомила, що Сербський суд підтвердив вирок колишньому ексгенералу Наумова, звинувачуваного у відмиванні грошей.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще перебуваючи на посаді начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, журналісти «Схеми» публікували розслідування про набуття Наумовим елітного майна, вартість якого була значно вищою за офіційні доходи держслужбовця.

У жовтні 2022 року українські правоохоронці вказували, Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС. У травні 2024 року ДБР повідомило Наумову про підозру у незаконному збагаченні на понад 32 млн грн. У серпні того ж року Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук.