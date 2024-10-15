Наумова затримали у Сербії у 2022 році

Сербський суд підтвердив вирок щодо колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та ексгенерала Андрія Наумова, звинувачуваного у відмиванні грошей. Експосадовцю загрожує один рік позбавлення волі та заборона на в’їзд до Сербії протягом п’яти років, повідомила у вівторок, 15 жовтня, балканська служба «Радіо Свобода».

Так, 15 жовтня, Високий суд міста Ніш, розташованого на південь від Сербії, зобов’язав Андрія Наумова сплатити штраф у 200 тис. динарів (приблизно 1700 євро). Також ексгенерала засудили до одного року позбавлення волі.

Після того, як Наумов відбуде своє покарання у сербській тюрмі, йому буде заборонено перебувати на території Сербії. Рішення суду має підтримати апеляційний суд.

Нагадаємо, Андрія Наумова, який втік з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії, затримали в Сербії на початку червня 2022 року. Під час його огляду поліція виявила гроші та діаманти, які, імовірно, походять від злочинної діяльності. Ексгенералу висунули звинувачення у відмиванні грошей у Вищому суді Ніша. В жовтня того ж року Україна попросила Сербію про екстрадицію посадовця, який вже на той момент був фігурантом журналістських розслідувань щодо зловживання ним службовим становищем. Втім, країна відмовилася видати Наумова, апелюючи до його заяв, що в Україні йому загрожуватиме небезпека для життя та здоров’я.

У вересні 2023 році Вищий суд сербського міста Ніш засудив Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей. У грудні того ж року він вийшов з-під варти, проте отримав заборону покидати країну через розгляд апеляційної скарги на вирок.

Навесні 2024 року ДБР повідомило Андрію Наумову про підозру у незаконному збагаченні та підробці документів для сербського суду. У серпні Інтерпол оголосив Наумова у міжнародний розшук.