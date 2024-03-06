Наразі в додатку можна послухати про 27 експонатів з колекції музею

27 експонатів із колекції зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка можна переглянути у віртуальному турі в застосунку Flat Planet. Про це у середу, 6 березня, повідомили працівники музею у Facebook.

«Поки що у застосунку є лише 27 позицій нашої експозиції, а також інформація про історію музею і графік його роботи. Але ви вже можете користуватися застосунком, щоб побачити експонати і прослухати про них цікаву інформацію», – повідомили в музеї.

Серед експонатів, про які можна дізнатися у застосунку, капібара, гігантський японський краб, африканський печерний павук, американська гарпія та інші.

Раніше до платформи Flat Planet приєднався ще один львівський заклад – музей всесвітньо відомої оперної співачки Соломії Крушельницької.

Flat Planet – стартап засновника Monobank Дмитра Дубілета, що запрацював наприкінці грудня. На платформі вже є понад 120 екскурсій у 45-ти містах Європи та США. В Україні на першому етапі планується залучити до платформи 10 музеїв і галерей. Згодом Flat Planet має працювати за зразком сервісу Spotify, а користувачі зможуть заробляти на завантаженому ними контенті.