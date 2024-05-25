Експерт розповів, яка ситуація на львівському ринку комерційної нерухомості
СТО швидко ростуть в ціні, покупці шукають МАФи
Станом на весну 2024 року ринок комерційної нерухомості у Львові відновився практично до рівня початку 2022 року. За минулий рік у Львові найбільше подорожчали СТО, автомийки і АЗС. Про це розповів керівник департаменту клієнтського сервісу OLX Ігор Сироватко.
За словами Ігоря Сироватка, попит на комерційну нерухомість у Львові все ж залишається на рівні 70-75% від показника 2021 року.
У 2023 року пропозиція на ринку Львова зросла лише приблизно на 20%, переважно завдяки приросту пропозицій серед приміщень вільного призначення та офісів.
Попит же виріс на 30%. Найбільше покупці цікавились МАФами, офісами та приміщеннями вільного призначення.
У деяких сегментах комерційної нерухомості у Львові ціни не зростали, в інших – зросли на 10-30% за минулий рік. Але є і сегменти-рекордсмени за зростанням ціни:
- СТО, автомийки, АЗС – зростання ціни сягнуло 189%;
- Інший тип приміщень (не визначені у затверджені категорії) – 116%;
- Виробничі приміщення – 61%.
Ігор Сироватко підтверджує, що під час війни інвестиції в нерухомість є чи не найбільш ризикованими. Та, додає він, правильний аналіз ринку може допомогти вигідно вкласти гроші саме в комерційну нерухомість.