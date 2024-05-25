Ринок відновився практично до стану початку 2022 року

Станом на весну 2024 року ринок комерційної нерухомості у Львові відновився практично до рівня початку 2022 року. За минулий рік у Львові найбільше подорожчали СТО, автомийки і АЗС. Про це розповів керівник департаменту клієнтського сервісу OLX Ігор Сироватко.

За словами Ігоря Сироватка, попит на комерційну нерухомість у Львові все ж залишається на рівні 70-75% від показника 2021 року.

У 2023 року пропозиція на ринку Львова зросла лише приблизно на 20%, переважно завдяки приросту пропозицій серед приміщень вільного призначення та офісів.

Попит же виріс на 30%. Найбільше покупці цікавились МАФами, офісами та приміщеннями вільного призначення.

У деяких сегментах комерційної нерухомості у Львові ціни не зростали, в інших – зросли на 10-30% за минулий рік. Але є і сегменти-рекордсмени за зростанням ціни:

СТО, автомийки, АЗС – зростання ціни сягнуло 189%;

Інший тип приміщень (не визначені у затверджені категорії) – 116%;

Виробничі приміщення – 61%.

Ігор Сироватко підтверджує, що під час війни інвестиції в нерухомість є чи не найбільш ризикованими. Та, додає він, правильний аналіз ринку може допомогти вигідно вкласти гроші саме в комерційну нерухомість.