Голова Наглядової ради Лариса Мудрак обіцяє піти, якщо криза не буде подолана за два тижні

Експерти Українського культурного фонду скерували на адресу прем'єр міністра України Дмитра Шмигаля та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка відкритий лист, у якому вони висловлюють недовіру чинному складу Наглядової ради УКФ. Експерти закликають її розпустити та скасувати її рішення.

Причиною стало те, що на травневих засіданнях новопризначена Наглядова рада УКФ відхилила надзвичайно велику кількість проектів, які вже пройшли всі попередні стадії відбору, включно з технічним та експертним. Проекти, які мали високі місця у рейтингу експертів, залишаться, згідно із рішенням ради, без фінансування. Вперше в історії УКФ Наглядова рада відхилила 16 з 24 проектів в одному лише лоті – «Знакові події в Україні». Таким чином думка експертів, які читають усі проекти, на відміну від членів ради, була проігнорована. Автори листа вважають, що рада перебрала на себе функції експертів та дирекції фонду. Також занепокоєння викликає і те, що дії новообраної Наглядової ради ставлять під загрозу принцип прозорості розподілу коштів.

«Статус експерта Фонду тривалий час накладав на нас обов'язок виявляти стриманість і нейтралітет. Проте ситуація, що склалася в УКФ, змусила нас як учасників процесу конкурсного відбору звернутися з відкритим листом і висловити власну позицію. Наглядова рада розпочала процес фактичного демонтажу Фонду, що створює загрозу згортання цьогорічного грантового сезону та діяльності інституції загалом», – йдеться у листі.

Експерти вказують на впровадження практики «ручного управління» за закритими дверима, нівелювання повноважень незалежних експертних рад тощо.

Вони вимагають розпуску поточного складу Наглядової ради та переобрання нового складу на засадах прозорості і з дотриманням чинних норм законодавства; скасування рішень чинної Наглядової ради щодо відмови проектним заявкам з високим рейтингом та перегляду цих рішень новим складом Наглядової ради, а з метою порятунку грантового сезону – продовження термінів реалізації проектів, які постали перед загрозою зриву. Лист підписало понад 60 експертів.

Повний текст листа можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, що раніше зі схожим зверненням виступили культурні інституції, які були учасниками конкурсного відбору проектів УКФ. Вони наголошують на тому, що рішення новоствореної ради руйнує прозорість процедур конкурсу, знецінює експертні оцінки та ставить під загрозу саме існування фонду, як надважливої для культури інституції, що встигла завоювати довіру галузі.

Також, після оприлюднення протоколів, виявилось, що засідання Наглядової ради проводились із порушенням регламенту, отже прийняті рішення не є правомірними. Адже, щоб засідання вважалось таким, що відбулось, на ньому мають бути присутні мінімум 6 членів Наглядової ради. На скандальних травневих засіданнях їх було лише 5. Таким чином кворуму не було і засідання проводити було не можна.

Крім того, що рішення було прийнято, за нього мали проголосувати мінімум 5 членів Наглядової ради. Як свідчать протоколи засідання, «за» голосували 4 особи, одна була проти. Тобто будь-які рішення, що були ухвалені під час тих засідань, не є законними.

У цей же час голова Наглядової ради Лариса Мудрак оприлюднила звернення, у якому вказує на кризу, що поглиблюється кожного дня. «Якщо ми не здолаємо цю кризу у двотижневий термін, я візьму самовідвід й пропоную такі ж кроки членам Наглядової Ради», – пообіцяла Лариса Мудрак.