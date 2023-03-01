Наприкінці 2022 року експорт із країн Європейського Союзу до України перевищив рівень, який був до повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Про це з посиланням на дані Євростату пише «Громадське».

Як повідомляється, торгівля ЄС з Україною сильно постраждала з початку вторгнення, причому найбільше – у період з лютого до березня 2022 року, коли частка України скоротилася як для імпорту, так і для експорту (-40% і -56% відповідно).

Однак у грудні 2022-го частка України в експорті ЄС була вищою за довоєнний рівень (1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022-го), тоді як імпорт залишився трохи нижчим (1% порівняно з 1,1%).

За даними Євростату, Україна стала менше імпортувати з ЄС соняшникову олію, кукурудзу, насіння ріпаку та суріпиці, а також чавун і сталь. Водночас стала більше імпортувати соєвої олії та деревини.

Нагадаємо, що війна суттєво змінила рейтинг найбільших торгових партнерів України. У 2022 році Україна експортувала майже 100 млн тонн товарів на 44,1 млрд доларів. На Євросоюз припало 63% експорту – найбільше до Польщі (6,6 млрд доларів), Румунії (3,8 млрд доларів) та Угорщини (2,27 млрд доларів).