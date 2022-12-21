Війна суттєво змінила рейтинг найбільших торгових партнерів України
Попри війну, імпорт продуктів з Росії триває, але експорт різко скоротився
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За десять місяців 2022 року Україна експортувала товарів на 36,9 млрд доларів, що майже на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт скоротився на чверть – до 44 млрд доларів. Водночас рейтинг основних торговельних партнерів України зазнав суттєвих змін, йдеться в дослідженні платформи YouControl.
На перше місце за обсягом експорту вийшла сусідня Польща, на яку припадає понад 15% постачань українських товарів. Торішній лідер Китай опустився на четверту сходинку, його частка в загальному експорті зменшилася вдвічі – з 11,8% до 5,3%.
Скоротилися частки таких традиційних українських ринків, як Італія, Індія, Єгипет, натомість більшу роль почали відігравати географічно ближчі Угорщина, Болгарія, Словаччина й Чехія.
Щодо імпорту лідер не змінився – як і раніше, це Китай з показником $6,5 млрд, його частка за останній рік майже не змінилась – 15%. На другу сходинку вийшла Польща, звідки Україна імпортувала товарів на 4,4 млрд доларів (9,9%).
Збільшилась роль Туреччини, Чехії, Індії та особливо Болгарії, яка торік не входила навіть до двадцятки найбільших постачальників, а зараз посідає сьоме місце.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна значно скоротила імпорт з країни-агресорки. Росія цьогоріч опинилась на шостій сходинці, перемістившись з другого місця. Її частка в загальному імпорті впала майже втричі: з 9,1% до 3,6% (1,5 млрд доларів).
В експортному рейтингу Росія з п'ятого місця перемістилась на 20-те, а її частка впала з 5% до 1,3%.
До слова, ще десять років тому річний товарообіг України з Росією становив 45 млрд доларів. З них постачання України до Росії перевищувало 17 млрд доларів, Росії до України – 27 млрд доларів.