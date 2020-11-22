Екзит-поли показують поразку кандидата від «ЄС» на виборах мера Рівного
В «ЄС» результати екзит-полу заперечують, стверджуючи, що лідирує саме їх кандидат
У другому турі виборів мера Рівного Віктор Шакирзян з незначним відривом випереджає кандидата від «ЄС» Олександра Третяка. Про це свідчить опитування «Соціс».
Згідно з опитуванням, Віктор Шакирзян, який балотується від партії «Рівне разом», набирає 50,94%. За представника «ЄС» Олександра Третяка проголосували 46,03% виборців.
Проте в «ЄС» результати екзит-полу заперечують, стверджуючи, що лідирує саме їх кандидат. За даними паралельного підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%.
У першому турі Шакирзян лідирував з мінімальним відривом – 19,84%, проти 16,93% у Третяка.
Чинний міський голова Рівного Володимир Хомко не балотуватися на посаду мера.
До міської ради рівного пройшли «Європейська Солідарність» – 19,08%, «Рівне Разом» – 14,15%, «Слуга народу» – 12,74%, «Батьківщина» – 7,96%, «Голос» – 7,82%, «Свобода» – 7,27%, «За майбутнє» – 7,02%.