У другому турі виборів мера Рівного Віктор Шакирзян з незначним відривом випереджає кандидата від «ЄС» Олександра Третяка. Про це свідчить опитування «Соціс».

Згідно з опитуванням, Віктор Шакирзян, який балотується від партії «Рівне разом», набирає 50,94%. За представника «ЄС» Олександра Третяка проголосували 46,03% виборців.

Проте в «ЄС» результати екзит-полу заперечують, стверджуючи, що лідирує саме їх кандидат. За даними паралельного підрахунку 100% протоколів, Третяк набирає 50,18% голосів. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%.

У першому турі Шакирзян лідирував з мінімальним відривом – 19,84%, проти 16,93% у Третяка.

Чинний міський голова Рівного Володимир Хомко не балотуватися на посаду мера.

До міської ради рівного пройшли «Європейська Солідарність» – 19,08%, «Рівне Разом» – 14,15%, «Слуга народу» – 12,74%, «Батьківщина» – 7,96%, «Голос» – 7,82%, «Свобода» – 7,27%, «За майбутнє» – 7,02%.