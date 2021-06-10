Міністерства цифрової трансформації, соціальної політики й охорони здоров’я у четвер, 10 червня, запустили видачу електронних лікарняних, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так, після одержання інформації від медичної системи щодо формування медичного висновку Пенсійний фонд формує електронний лікарняний, і його в перший день можуть побачити як роботодавець, так і застрахована особа.

«Сьогодні ми запускаємо електронні лікарняні, це наступний важливий крок для запровадження режиму без паперів», – сказав Федоров, якого процитував «Укрінформ».

Які переваги запровадження електронного лікарняного

За словами міністра цифрової трансформації, від електронних лікарняних переваги отримають як лікарі, так і пацієнти:

лікарям доведеться заповнювати меншу кількість документів і все це відбуватиметься без паперів;

пацієнтам не потрібно згадувати повну назву компанії, у якій вони працюють, або адресу, все автоматично потрапляє до системи;

Для відкриття лікарняного лікарню можна буде відвідати лише один раз – у разі одужання він закривається автоматично;

роботодавці в автоматичному режимі отримують інформацію, хто зі співробітників перебуває на лікарняному і, відповідно, звільняються від необхідності тримати у себе паперові лікарняні і передавати їх у Пенсійний фонд;

ані Пенсійний фонд, ані роботодавець при формуванні електронного лікарняного не отримують інформацію про захворювання громадянина.

Федоров зауважив, що електронні лікарняні дозволять вберегти від ситуацій, коли громадяни надають підроблені паперові лікарняні. За його словами, в рік близько 5,5 млн українців отримують 18 млрд грн лікарняних виплат. З запровадженням електронного листка непрацездатності можна буде відстежити, наскільки ці виплати стали ефективними.

Як зауважив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, до вересня триватиме перехідний період, лікарі зможуть формувати як електронний лікарняний, так і працювати з паперовими листками непрацездатності.

«З червня до 1 вересня у нас перехідний період, можна працювати як з електронними лікарняними, так і з паперовим листком непрацездатності», – повідомляв раніше Ляшко.

Як розповів міністр охорони здоров’я, ті медзаклади, які перейдуть на електронні лікарняні вже зараз, закриватимуть паперові лікарняні, які були відкриті до запуску електронних, у звичайному режимі.