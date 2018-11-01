НОК нагородив Еліну Світоліну спеціальною премією «Гордість України»

Тенісистка стала четвертою спортсменкою в історії України, яку нагородили цією премією

СпортВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:261200

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НОК нагородив Еліну Світоліну спеціальною премією «Гордість України»
фото з відкритих джерел
Еліна Світоліна раніше стала чемпіонкою світу з тенісу серед жінок

Чемпіонка Підсумкового турніру WTA, українська тенісистка Еліна Світоліна отримала спеціальну високу нагороду «Гордість України» від Національного олімпійського комітету (НОК).

Раніше подібної нагороди були удостоєні сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії, а також легкоатлетка Наталія Добринська – за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років, повідомила прес-служба НОК.

Нагадаємо, наприкінці жовтня перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна встановила історичне досягнення. Вона стала першою українською тенісисткою, яка здобула перемогу у Підсумковому турнірі жіночої тенісної асоціації (WTA), що зібрав у Сінгапурі вісьмох найкращих тенісисток планети.

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