Пара пробула у шлюбі пʼять років

У понеділок, 19 жовтня, українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що вони з французьким тенісистом Гаелем Монфісом розлучаються. Про це перша ракетка України написала в інстаграмі.

Світоліна зазначила, що раніше майже не говорила публічно про те, як повномасштабна війна позначилася на ній. Минулого року вона навіть була змушена зробити паузу в тенісній кар’єрі через емоційний стан.

«Це найважче, про що мені коли-небудь доводилося говорити. Усі знають, наскільки багато для мене означає Україна. Але я рідко розповідала про те, що війна зробила зі мною всередині. Минулого року я сказала, що мені потрібно відійти від тенісу, оскільки емоційно я була не в тому стані», – написала спортсменка.

За словами Світоліної, цей період супроводжувався безсонням, сумнівами та відчуттям, що вона поступово втрачає себе. Монфіс був поруч із нею та підтримував її, однак тенісистка зазначила, що деякі внутрішні переживання людина має подолати самостійно.

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«Деякі битви відбуваються глибоко всередині тебе, і жодна любов іншої людини не може виграти їх замість тебе», – пояснила вона.

Світоліна розповіла, що з часом зрозуміла: їй потрібно зосередитися на пошуку себе, і зробити це в межах шлюбу вона не зможе. За її словами, Монфіс вислухав її та з повагою поставився до такого рішення.

Тенісистка наголосила, що попри завершення шлюбу, вони залишаться сім’єю та разом виховуватимуть доньку Скай.

«Разом ми побудували прекрасне життя, і нам було подаровано найцінніше – нашу доньку Скай. Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб завершується, але наша сім’я – ні. Ми завжди залишатимемося її батьками й будемо поруч на кожному етапі її життя», – зазначила Світоліна.

Вона також уточнила, що в їхньому розлученні немає винних. За словами спортсменки, йдеться про двох людей, які глибоко кохали одне одного, але тепер їхня спільна історія змінюється. Світоліна попросила поважати їхнє приватне життя та дати їм час, необхідний для цього періоду.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла заміж за Гаеля Монфіса 6 липня 2021 року в Женеві, а у жовтні 2022 року в подружжя народилася донька Скай.