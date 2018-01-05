Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA в Брісбені

Світоліна вперше увійшла до фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Брісбені

Перша «ракетка» України і шостий номер у світовій класифікації Еліна Світоліна зіграє у фіналі на першому ж старті сезону - у турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Брісбені (Австралія) з призовим фондом $894,7 тис. Про це написав XSport.

У півфіналі Світоліна, посіяна на під 3-м номером, за 1 годину 40 хвилин переграла в п'ятницю 4-ту «ракетку» світу, минулорічну переможницю Brisbane International чешку Кароліну Плішкову - 7:5, 7:5.

На початку матчу українка програвала 0:4, проте зуміла зрівняти рахунок, вигравши перший сет без тай-брейка - 7:5. У другій партії Світоліна відразу захопила ініціативу, взявши подачу суперниці в третьому і сьомому геймах. Виграючи 5:2, харків'янка дозволила Плішковій зрівняти рахунок, але не більше того - 7:5.

У фіналі 6 січня Світоліна зустрінеться з Олександрою Соснович з Білорусі (№88 WTA), яка взяла гору над Анастасією Севастовою з Латвії (№16) - 7:6 (7:3), 6:4.

До цього на кортах у Брісбені Еліна Світоліна виступала три рази і двічі ставала півфіналісткою (у 2015 і 2017 роках).