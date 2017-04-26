Світоліна та Долгополов вийшли в чвертьфінал турніру в Австралії, Цуренко покинула змагання

СпортІгор Саджениця, сьогодні, 15:181290

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Світоліна та Долгополов вийшли в чвертьфінал турніру в Австралії, Цуренко покинула змагання
фото Xsport
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна доволі легко обіграла хорватку Анну Конюх на турнірі в австралійському Брісбені з призовим фондом в 1 млн доларів.

Це була третя особиста зустріч третьої сіяної на змаганнях українки та 44 ракетки світу. До цього кожна з суперниць здобула по одній перемозі. Однак цього разу Світоліна не залишила хорватці жодних шансів, впевнено обігравши 6:3, 6:1. У чвертьфіналі на неї чекатиме Йоханна Конта.

Ще одна українка Леся Цуренко покинула турнір після поразки Кайє Канепі з Естонії 4:6, 3:6.

У той же час Олександр Долгополов обіграв аргентинця Осаріо Себальоса 6:1, 6:2 та вийшов у чвертьфінал турніру в Брісбені. Там він зіграє з австралійцем Ніком Кіріосом.

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