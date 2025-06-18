Емпанади – це традиційні іспанські пиріжки, схожі на чебуреки, які зазвичай смажать у фритюрі з м’ясною начинкою. Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував свою інтерпретацію цієї страви, назвавши її «чебуреки без тіста». У цьому рецепті він адаптував класичні емпанади під українські смаки та інгредієнти.

Інгредієнти:

бекон або панчета – 100 г;

цибуля порей – 20 г;

ріпчаста цибуля – 1 шт.;

синя цибуля – 1 шт.;

сир – 100 г;

фарш – 300 г;

куряче філе – 200 г;

сіль – 1 ч. л;

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.;

олія – 1 ст.л.;

сир (натертий) – 50 г.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте всі види цибулі та бекон, натріть сир на тертці. Змішайте ці інгредієнти разом – це буде начинка.

Фарш з’єднайте з дрібно нарізаним курячим філе, додайте сіль і перець. Добре вимісіть, щоб утворилася однорідна м’ясна маса – своєрідне м’ясне «тісто».

Візьміть порцію м’ясної маси, розкачайте її в тонкий пласт на аркуші пергаменту. На середину викладіть трохи начинки та сформуйте чебурек, загорнувши краї.

Викладіть чебуреки на деко, застелене пергаментом. Змастіть їх олією й посипте тертим сиром.

Запікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 15-20 хвилин, доки не з’явиться рум’яна скоринка.