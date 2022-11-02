«Енергоатом» порахував збитки від російської окупації ЗАЕС
Україна втратила більш ніж 28 млрд грн через окупацію ЗАЕС
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Компанія «Енергоатом» провела попередній аналіз наслідків окупації ЗАЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих Енергодарі. Про це повідомляєпрес-служба компанії.
За повідомленням, вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млрд грн, зокрема основних засобів – 27 804 млрд грн.
«Остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС Росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна», – додають в «Енергоатомі».
В компанії також заявили, що вживатимуть всіх заходів, задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих «Енергоатому».
«До відповідальності мають притягнути і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії «Росатом», яка разом з військовими РФ бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму», – резюмували в «Енергоатомі».
Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.