Російські загарбники спровокували у ставку на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, повідомила в понеділок, 31 жовтня, компанія «Енергоатом».

Там уточнили, що внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, у результаті чого температура води впала до близько +13 градусів. Це призвело до масової загибелі риби у ставку.

«Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною терапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни», – пояснили в «Енергоатомі».

В повідомленні уточнюється, що за сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн мертвої риби.

Нагадаємо, ЗАЕС перебуває під контролем росіян з 4 березня.