Спроби залучити працівників Запорізької АЕС до співпраці з окупантами тривають вже два тижні. Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте, в прес-службі НАЕК «Енергоатом» розповіли, що з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, контракти з «Росатомом» підписали лише сто. Серед тих, хто погодилися на співпрацю добровільно, є й топ-менеджери підприємства.

«Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоби змусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО «Эксплуатирующая организация «Запорожская АЭС», яким керує «Росатом», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти.

«Насправді, з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з «Росатомом». Переважна більшість із тих, хто це зробив, погодилися під тиском загарбників», – повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що частина тих, хто погодилися на співпрацю, – з керівного складу.

«Ці люди мотивують свої бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України», – наголосили в компанії.

Окрім того, відомо, що 4300 працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Зазначимо, що президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплена окупантами Запорізька АЕС має перейти Росії. Після цього було створено акціонерне товариство «Експлуатаційна організація Запорізької АЕС» з реєстрацією в Москві, яке має на меті керувати окупованою ЗАЕС.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що росіяни викрали двох посадовців Запорізької АЕС. У кінці вересня окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова, його звільнили 3 жовтня. Також 11 жовтня був викрадений заступник гендиректора ЗАЕС Валерій Мартинюк. 19 жовтня стало відомо, що його відпустили. Також працівникам погрожували, що їх будуть звільняти за непідписання договорів із «Росатомом».