Заяви Росії про нібито створення «брудної бомби» є свідченням того, що агресор готує акт ядерного тероризму

Заяви Росії про створення Україною «брудної ядерної бомби» можуть свідчити про підготовку нею акту ядерного тероризму. Про це у вівторок, 25 жовтня, повідомила «Енергоатом».

У відомстві пояснили свої підозри тим, що російські окупанти впродовж тижня проводили несанкціоновані «будівельні роботи» на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на Запорізькій АЕС.

Наголошується, що росіяни проводять їх таємно власними силами, а український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце так званого будівництва загарбники не допускають.

«На ССВЯП зберігається 174 контейнери, в кожному з яких міститься по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення кількасот квадратних кілометрів прилеглої території. Таке будівництво на території атомної станції є незаконним втручанням з боку Росії у проект ядерної установки ССВЯП Запорізької АЕС та грубим порушенням як умов ліцензії на експлуатацію станції, так і міжнародних вимог у сфері ядерної та радіаційної безпеки», – наголошується в повідомленні.

Крім того, вже дві доби представники російської влади та вся ворожа пропаганда заявляють про нібито «підготовку Україною» «брудної ядерної бомби», для якої, за твердженням РФ, може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи, які зберігаються на майданчику Запорізької АЕС.

«Для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на ЗАЕС. «Енергоатом» припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС. Необхідно зупинити російський ядерний тероризм!», – додали в «Енергоатомі».

«Брудна бомба» – це радіологічний розсіювальний пристрій, фактично вибухівка з радіоактивним матеріалом. Під час детонації радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сєргей Шойгу намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО. Для цього він 23 жовтня окремо телефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії, і США і розповсюджував фейки про те, що Україна нібито збирається застосувати «брудну ядерну бомбу».

На тлі російської дезінформації міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив експертів МАГАТЕ приїхати до України та перевірити брехливі звинувачення Росії щодо нібито розробки українцями «брудної бомби».