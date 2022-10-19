Росіяни відпустили викраденого 11 жовтня заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка, повідомив у середу, 19 жовтня, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Водночас компанія «Енергоатом» поки про звільнення Мартинюка не повідомляла.

Гроссі також висловив стурбованість затриманнями двох інших співробітників ЗАЕС. «Це ще одна тривожна подія, яка, я щиро сподіваюся, буде швидко вирішена», – сказано в його заяві.

Нагадаємо, заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка викрали ще 11 жовтня. В «Енергоатомі» припускали, що до Мартинюка застосовували катування й залякування.

Крім того, 17 жовтня окупанти затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.