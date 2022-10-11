Місце перебування Валерія Мартинюка наразі невідоме

Окупаційні сили Росії сили викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Місце перебування чоловіка наразі невідоме, повідомили в «Енергоатомі».

У відомстві припускають, що до Мартинюка застосовують притаманні окупантам методи катування та залякування.

«Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на «Росатом». Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань», – йдеться у повідомленні.

«Енергоатом» закликав гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світову спільноту задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Як інформував ZAXID.NET, 30 вересня окупанти також викрали гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова дорогою від АЕС до міста Енергодар. Після цього

Україна звернулася до ООН, МАГАТЕ та «Великої сімки» із закликом вжити рішучих заходів для звільнення Мурашова. Українські правоохоронці розпочали розслідування щодо викрадення посадовця за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Увечері 3 жовтня стало відомо, що окупанти звільнили Мурашова. В «Енергоатомі» повідомили, що чоловіка «викинули» на підконтрольну Україні територію. Після повернення з полону Мурашов не виконуватиме свої обов'язки на стації. Замість нього виконання обов'язків гендиректора ЗАЕС узяв на себе президент «Енергоатому» Петро Котін.