Зараз Ігор Мурашов перебуває зі своєю сім’єю на підконтрольній Україні території

Гендиректор Запорізької АЕС Ігор Мурашов після повернення з російського полону не буде продовжувати виконувати свої обов'язки на станції. Про це повідомили у МАГАТЕ у вівторок, 4 жовтня.

Зараз Мурашов перебуває зі своєю сім’єю на підконтрольній Україні території.

Хто замінить Мурашова на цій посаді, поки невідомо.

У МАГАТЕ наголошували, що гендиректор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки та захисту станції, і його відсутність мала серйозний вплив на ухвалення рішень щодо безпеки АЕС.

В «Енергоатомі» наразі не уточнювали цю інформацію. 3 жовтня там повідомили, що Мурашов перебуває на підконтрольній території у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у Запоріжжі.

Як інформував ZAXID.NET, окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова 30 вересня дорогою від АЕС до міста Енергодар. Росіяни зупинили його автомобіль, силоміць затримали й вивезли в невідомому напрямку.

Увечері 3 жовтня стало відомо, що окупанти звільнили Мурашова. В «Енергоатомі» повідомили, що Мурашова «викинули» на підконтрольну Україні територію. Звільнити викраденого посадовця вдалося завдяки широкому розголосу та зусиллям МАГАТЕ, вказує «Енергоатом».