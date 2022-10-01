Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та «Велику сімку» вжити рішучих заходів для звільнення гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські окупанти. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Міністерство закликало негайно звільнити гендиректора ЗАЕС та наголосило: цей злочин є черговим виявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права.

«Вкотре наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль світового співтовариства для забезпечення демілітаризації та деокупації ЗАЕС та задля її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки», – йдеться у повідомленні МЗС.

Україна також очікує посилення тиску на Росію для припинення російських обстрілів станції та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску і репресій проти персоналу окупованої АЕС та їхніх родин.

Окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова 30 вересня дорогою від АЕС до міста Енергодар. Росіяни зупинили його автівку, силоміць затримали та вивезли чоловіка в невідомому напрямку. Наразі інформації щодо його місцеперебування та подальшої долі немає.

Очільник «Енергоатому» Петро Котін наголосив, що гендиректор ЗАЕС є ліцензованою особою, несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції, а його затримання створює небезпеку для експлуатації АЕС.

«Енергоатом» звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла та закликав їх докласти зусиль для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів.