Російські окупанти знову викрали працівників Запорізької АЕС – 17 жовтня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку двох посадовців станції, повідомив у вівторок, 18 жовтня, «Енергоатом».

Йдеться про начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого невідомо, зазначили в компанії.

«Енергоатом» звернувся до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Ґроссі та світової спільноти з закликом задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, в кінці вересня окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова, але 3 жовтня його звільнили.

10 жовтня «Енергоатом» повідомив, що окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка. Через це було направлено звернення до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Наразі доля Валерія Мартинюка невідома.

Також росіяни пригрозили працівникам ЗАЕС звільненням, якщо вони не підпишуть договори з «Росатомом». Тим, хто відмовиться це зробити, пригрозили блокуванням перепусток на станцію.