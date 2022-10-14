Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня, вони також регулярно обстрілюють її територію

Працівників окупованої Запорізької атомної електростанції залякують скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом» – дежавною російською компанією, яка керує атомними електростанціями на території держави-терористки, повідомив працівник станції в коментарі «Суспільному». Ім’я працівника не повідомляється з міркувань безпеки.

«На збори прийшли представники “Росатому”. Вони повідомили, що тих, хто відмовиться підписувати нові договори, скоротять. Тим, хто договори підпише, обіцяють зарплати, вищі за українські в півтора-два рази, і підйомні. Для подачі заяви на оформлення нового трудового договору російські паспорти поки не вимагають. Промисловому персоналу дали час на роздуми до 3 листопада. Тим, хто не перейде на нові договори, заблокують перепустки», – розповів він і додавв, що більшість працівників відмовляються підписувати договори з росіянами.

Раніше про тиск на працівників ЗАЕС повідомляла українська розвідка. Крім того, в кінці вересня окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова, але його звільнили 3 жовтня.

10 жовтня «Енергоатом» повідомив, що окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка. Через це було направлено звернення до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Наразі доля Валерія Мартинюка невідома.