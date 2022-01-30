Державне підприємство «Енергоатом» повідомило, що вранці 30 січня під’єднало до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, який відключали на середній планово-попереджувальний ремонт, і таким чином запустило в роботу всі наявні 15 енергоблоків.

«Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП “НАЕК “Енергоатом” працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно», – наголосили у компанії.

В «Енергоатомі» додали, що з грудня 2021 року компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15, «забезпечуючи стабільне проходження осінньо-зимового періоду».

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків.

За повідомленням на сайті підприємства, «Енергоатом» забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.