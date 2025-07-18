Обирати стільницю потрібно уважно, адже вона є визначним елементом на кухні

Кварцові стільниці довгий час вважалися еталоном для сучасної кухні. Однак сьогодні дизайнери дедалі частіше обходять цей матеріал стороною. House Digest розповідає, чому кварцові стільниці більше не в моді.

Багато дизайнерів уникають штучного кварцу, оскільки цей матеріал вважається застарілим для кухонних стільниць. На відміну від 100% натурального каменю, штучний кварц на 90% складається з меленого кварцу. Решта 10% – синтетичні пігменти для надання кольору, а також смоли, які допомагають запечатати стільницю та забезпечують захист від нагрівання та пролиття.

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Саме завдяки цьому, кварцеві стільниці стали такими популярними за останні кілька років. Також у такого кварцу існує безліч варіантів кольорів, а матеріал дешевший, ніж граніт, але при цьому довговічніший. Проте штучний кварц все ж таки почав втрачати популярність як серед дизайнерів, так і серед власників будинків.

Чому кварцові стільниці втрачають популярність на кухнях?

Одна з головних причин пов'язана з виробничим процесом і його шкодою для працівників у цій галузі. У 2023 році в дослідженні, опублікованому в JAMA Internal Medicine, було зафіксовано смертельні випадки від захворювань, спричинених пилом кварцу.

Окрім етичних факторів, існують також практичні проблеми. Штучний кварц не такий довговічний, як інші кам'яні стільниці. Хоча він непористий і стійкий до плям, він також чутливий до нагрівання, що може бути серйозною проблемою на кухні. Він виглядає штучно і шаблонно.