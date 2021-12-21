Що важливо для батьків, які планують віддати свою дитину в школу? Якість навчання, комфорт в школі, адекватна комунікація дитини з вчителями, особистий розвиток, захищеність. Зараз все частіше батьки віддають своїх дітей у приватні навчальні заклади, знаючи, що таким чином зможуть забезпечити свою дитину якісною освітою, а себе спокоєм і впевненістю. Втім багато хто не розуміє, у чому ж полягає відмінність і навіщо платити гроші за школу, якщо поруч є безкоштовна?

ZAXID.NET разом з директором школи «Ерудит» Володимиром Огурою розвінчує популярні міфи та розповідає про усі особливості навчання у приватних школах.

Міф 1. Навчання у приватній школі дуже дороге

Це питання, мабуть, одне з основних, які розглядають батьки, думаючи, в яку школу віддати дитину. Так, дійсно, навчатися у приватній школі – не безкоштовне задоволення. Але оплачуючи таке навчання для своєї дитини, батьки насправді платять за якісну організацію навчання, комфорт та безліч інших переваг.

Зрештою навчання у державних школах теж не зовсім безкоштовне. Батьки постійно витрачають гроші на додаткові посібники, матеріали, добирання в школу та репетиторів. І лише у приватній школі «Ерудит» батьки платять фіксовану ціну і можуть не хвилюватись про жодні додаткові витрати. Як це працює? Коли ви віддаєте дитину на навчання, то вам озвучують вартість, яка не змінюється упродовж усіх 11 років навчання. Так ви можете не боятись, що через кілька років доведеться платити суттєво більше. Це допомагає батькам мати впевненість у майбутньому.

Міф 2. У приватній школі дітей розважають і нічому не вчать

Хтось може сказати, що у приватних школах дітям все дозволяють і не контролюють їхнє навчання, мовляв, «заплатили гроші – робіть що хочете». Але насправді це зовсім не так, у школі навпаки приділяють суттєву увагу поведінці учнів, їхнім інтересам та рівню знань.

У школі «Ерудит» навчання не перетворюють у розваги, але і не роблять його нудним чи примітивним. У цій школі дитина отримує якісну комунікацію впродовж усього періоду навчання. Усі вчителі та школярі – це яскраві та успішні особистості і такими ж бачать кожного учня. Випускники школи мають можливість навчатися в найкращих університетах України та світу.

І ще одна важлива відмінність школи «Ерудит» від інших: діти виконують домашні завдання самі, без допомоги батьків і репетиторів. І загалом упродовж навчання в школі в батьків не виникає потреби шукати репетиторів, бо про знання їхніх дітей ретельно дбають у школі.

Міф 3. З приватних шкіл не виганяють

Знову ж таки це поширений міф, який не має жодного підґрунтя. Насправді на відміну від державних навчальних закладів з приватних шкіл можуть вигнати, оскільки планка у навчанні та поведінці доволі висока.

Але це не означає, що за кожну помилку чи проступок дитину одразу будуть виключати зі школи. В «Ерудиті» навчання організували таким чином, щоб дотримання правил не було стражданнями, а дозволяло дітям бути більш організованими та рівними між собою.

У школі дітям можна і навіть потрібно відстоювати власну думку, їх вчать відповідальності, не порівнюють за оцінками. І що важливо – дітей вчать не боятися вчителів, а легко з ними спілкуватись, вміти сперечатись та запитувати. У такій атмосфері дітям легше і вчитись, і розвиватись у соціумі.

Правила школи «Ерудит» досить суворі та подібні до британських шкіл

· Усі учні та вчителі школи носять форму (бувають певні виключення);

· Учні початкової школи не можуть мати при собі телефон, smartwatch та інші гаджети;

· У школі не прийнято жувати гумки, фарбувати дітям волосся, вії, брови, виголювати малюнки на голові тощо;

· Заборонений пірсинг, браслети;

· Заборонено зверхньо і зневажливо ставитись до будь-кого зі спільноти школи.

· Українська мова в учнів та вчителів має бути на дуже високому рівні тощо.

Міф 4. У приватній школі батьків не залучають до процесу навчання

Це теж неправда. Батьки завжди знають, що відбувається у школі і чим займається їхня дитина. За словами директора Володимира Огури, школа «Ерудит» напрацювала дієвий спосіб комунікації з батьками. У школі уже близько 15 років не проводять періодичних батьківських зборів, як у державних школах. Viber-чатів та інших спільних переписок між батьками школярів теж не існує.

Уся комунікація між батьками та вчителями здійснюється або особисто, або телефоном. Все, що стосується навчання дітей, організовує школа. А якщо батьків цікавлять якісь питання чи вони бажають щось уточнити, то завжди можуть поспілкуватися особисто з вчителем у будь-який зручний для них час.

Загалом важливо розуміти, що не має значення, ким ви працюєте, який ваш соціальний чи економічний статус – у школі «Ерудит» допоможуть кожній дитині розкритися та зрозуміти свої найсильніші сторони.

Що важливо знати батькам, які планують віддати дитину у приватну школу «Ерудит»?

- У школі вашу дитину забезпечать усім необхідним, щоб їй було комфортно навчатись. Усіх дітей щоранку забирають і відвозять додому на шкільних автобусах. Усі підручники і додаткові для навчання матеріали теж забезпечує школа.

- Навчання у цій школі дозволяє виходити за межі державної програми. В одному класі навчається 10-17 дітей, і кожен вчитель встигає якісно приділити увагу кожному учню, надати максимум корисної інформації та навчити з нею працювати;

- У школі «Ерудит» дітей навчають одразу кількох мов, усіх видів права, історії культури та мистецтв, проводять заняття з спеціалістами з IT-компанії, водять учнів на екскурсії. Закінчуючи школу, дитина має такий об’ємний і якісний багаж знань, який вона не зможе отримати у звичайній школі.

- Батьки можуть займатися власними справами і не витрачати купу часу на довезення дитини в школу, додаткові заняття, переписки з іншими батьками у Viber-групах. Школа справді зацікавлена у розвитку кожного учня і зробить усе на максимально якісному рівні, щоб не доводилось хвилюватися.

Детальніше про умови вступу та навчання у львівській приватній школі «Ерудит» можна дізнатися на сайті школи або ж зателефонувати за номером (096) 243-2465.