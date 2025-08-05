Етнофестивалі дуже популярні в Україні

Літо – час фестивалів, на яких виступають різні гурти, зокрема й ті, що виконують музику у стилі фолк і етно. Як правильно писати – «етнофестиваль» чи «етно-фестиваль», «етногурт» чи «етно-гурт», а може окремо? З’ясуємо у новому правописі.

У 2019 році до чинного правопису внесли певні зміни, зокрема й щодо написання тих слів, які мають перший іншомовний компонент.

Разом пишемо складні слова з першою частиною абро-, авіа-, авто- (само, автоматичний), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно- та ін.

Відповідно, слова «етногурт», «етнофестиваль», «фолкгурт» пишемо разом.

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Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.