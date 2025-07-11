Сукні бувають різних розмірів, а от правило написання – єдине

На шопінгу ми обираємо собі одяг розмірів міді чи максі – що кому пасує. Але водночас важливо вміти правильно писати слова з такими частинками, оскільки їхній правопис змінився у 2019 році.

Якщо раніше слова, що починалися на міні-, міді-, максі-, писалися через дефіс, то тепер їх треба писати разом.

Приклади: мінідиск, мініавтомобіль, мінімода, мініспідниця, мінісукня, мініфутбол, мідіодяг, максісукня.

Виняток: якщо після цієї частинки далі йде абревіатура, тоді використовуємо дефіс: міні-ЕОМ.

Чинний правопис пояснює це правило так: «Разом пишемо складні слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т. ін.) вияв чого-небудь».

До таких компонентів відносять: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-.