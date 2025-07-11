Екопродукти корисні для здоров'я

Часом виникають сумніви, як писати слова, що починаються на еко- у значенні «екологічний». Правопис встановлює чітке правило: усі такі слова пишуться разом. Це і екобезпека, екоресурси, екосистема, екотуризм, екомережа, екогігієна, екокатастрофа і, звичайно, екопродукти.

Правопис пояснює це правило так: «Складні слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами пишемо разом».

До таких компонентів також відносять: абро-, авіа-, авто- («само», «автоматичний»), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно-.

Виняток: якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, тоді пишемо їх з дефісом: пан-Європа, псевдо-Фауст.

Про інші складні випадки правопису в українській мові читайте тут.