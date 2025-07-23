Це слово змінило правопис у 2019 році

Чиновники часто проводять брифінги і зустрічі з представниками преси, і правопис цих слів – з частинкою «прес» – змінився у 2019 році. Якщо раніше слово «прес-конференція» писали через дефіс, то тепер – разом. Як і всі інші слова, що починаються на «прес».

Як зазначено у новому правописі, разом пишемо складні слова з першим іншомовним компонентом абро-, авіа-, авто- (само, автоматичний), агро-, аеро-, аква-, алко-, арт-, астро-, аудіо-, біо-, боди-, боді- (перед голосним), веб-, геліо-, гео-, гідро-, дендро-, екзо-, еко-, економ-, етно-, євро-, зоо-, ізо-, кібер-, мета-, метео-, моно-, мото-, нарко-, нео-, онко-, палео-, пан-, пара-, поп-, прес-, псевдо-, соціо-, теле-, фіто-, фолк- (фольк-), фоно- та ін.

Отже, усі слова, що починаються на «прес-», пишуться разом. Приклади: пресбрифінг, пресслужба, пресконференція, пресбюро, пресаташе, пресклуб, пресреліз.

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