У мережі ТЦ «Епіцентр» триває акція до Дня народження компанії «Даруємо 50 мільйонів». Сотні тисяч покупців уже взяли участь і випробували свою фортуну на мільйон. Трьом українцям удача усміхнулась на повну – вони стали мільйонерами. Понад 100 покупців отримали по 50 тисяч балів на картку «Вигода» (1 бал = 1 грн). У компанії кажуть – все лише починається, і чекають нових мільйонерів.

Мріяла про кавоварку, а отримала – цілий мільйон

Молода сім'я Наталі з Борислава, що на Львівщині, дуже любить маленькі подорожі автомобілем. А оскільки зараз збирають дітей до школи, то на вихідних приїхали у львівський «Епіцентр».

«В Епіцентр приїжджаємо за кожної нагоди, бо він великий і там завжди все є. Навіть не пригадую, що саме ми купували, – каже Наталя. – Точно брали певні канцтовари для школи, але загалом – просто придивлялися собі різні речі додому».

Придбавши товару на 1,5 тисячі гривень та взявши участь в акції до Дня народження Епіцентру, не особливо дивились, який виграш випав. Наталія каже, що спонукала взяти участь та виграла донька. Якби не вона, то нічого не відбулося б. Донька зареєструвала два чеки. За першим виграла 100 грн, а другий приніс цілий мільйон. Коли донька про це сказала, мати не сприйняла всерйоз. Лише коли зателефонував представник «Епіцентру», стало зрозуміло, що виграш реальний.

«У мене давно була мрія – купити кавоварку. Ніяк не можу назбирати собі на неї, бо завжди гроші потрібно витратити на щось інше. Хтось хоче айфони, ще щось, а я дуже хотіла кавоварку», – сказала Наталія.

«Тепер не лише кавоварку зможе купити пані Наталія, – розповідає Ірина Шинкаренко, директор з реклами та маркетингу «Епіцентр». – А ще багато необхідного товару на один мільйон виграних балів. Адже в «Епіцентрі» – бали чесні і рівноцінні: 1 бал = 1 гривня. На картки нових мільйонерів буде зараховано по 1 мільйону балів».

А географія тих, хто отримав 50 тисяч балами, – вся Україна. Юрій із Запоріжжя, Віктор із Хмельницького, Юлія із Харкова, Павло з Дніпра та ще добра сотня щасливих переможців, які вже найближчими днями зможуть купувати товари за виграні бали.

Пані Оксана з Ужгорода про акцію дізналася в «Епіцентрі» через внутрішнє телебачення. З чоловіком прийшли за різними покупками: сантехніка, товари для школи. Спочатку не повірили, що бали справді переведуть у гривневий еквівалент. Передзвонили на гарячу лінію і там усе підтвердили.

А в пані Діани з Хуста і досі шок від виграних балів. Переможниця сказала, що зараз це величезна рідкість виграти щось по-чесному. І вже зараз пані Діана складає список для наступних покупок за бали в «Епіцентрі».

«Я про акцію дізналася через Viber-розсилку, потім ще повідомили на касі. Все ще не можу прийти до тями, – каже Вікторія із Мукачева. – Правду зізнатися, спочатку насторожено поставилася до виграшу. Раніше ніколи нічого не вигравала. Виграні бали витрачу на покупку побутової техніки, товарів для дому, саду та городу».

Нагадаємо, що 7 серпня в «Епіцентрі» стартувала безпрограшна акція до Дня народження компанії «Даруємо 50 мільйонів». Кожен, хто зробить покупку будь-яких товарів в Епіцентрі з карткою «Вигода» на суму від 1500 грн та перейде за посиланням на сторінку акції, гарантовано отримає певну суму балів до мільйона. Шанс на мільйон має кожен!

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