Facebook додав розділ з переліком акаунтів російських тролів

Наразі він доступний для користувачів зі США та Великої Британії

КультураКатерина Чурилова, сьогодні, 12:201800

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Facebook додав розділ з переліком акаунтів російських тролів
фото ілюстративне
Сервіс з’явився у розділі «Довідковий центр»

У Facebook з’явився розділ з переліком акаунтів російських тролів. Cоцмережа поки офіційно не оголосила про запуск нового сервісу, але він вже з’явився у розділі «Довідковий центр» (Help center), пише MediaSapiens.

У розділі можна проглянути перелік сторінок в Facebook і Instagram, які були створені «фабрикою тролів» й на дописи яких користувачі так чи інакше відреагували (поставили вподобайку, підписався на сторінку тощо). Дописи, які користувач бачив, але ніяк з ними не взаємодіяв, у цьому списку не відображаються.

Сервіс охоплює дописи, які були зроблені в період з січня 2015 року по серпень 2017. Появу нової функції помітили журналісти з США та Великої Британії й наразі не відомо, чи діє вона для користувачів інших країн.

Появу нової функції помітили журналісти з США та Великої Британії

Зазначається,що соцмережа Facebook анонсувала цей інструмент наприкінці листопада. Створення такого порталу в компанії назвали частиною зусиль Facebook зробити свою роботу більш прозорою. «Важливо, аби люди зрозуміли, як з-за кордону намагалися посіяти розбрат і недовіру за допомогою Facebook перед і після виборів у США 2016 року», - пояснила соцмережа.

Також нещодавно мережа Facebook вирішила відмовитися від позначки «Disputed» («Спірна») біля фейкових новин. Дослідження, проведене Facebook, показало, що спеціальна позначка «Disputed» давала зворотний ефект: вона сприяла закріпленню глибоко укорінених переконань в користувачів. Натомість Facebook буде показувати користувачам посилання на релевантні матеріали («Related Articles»).

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