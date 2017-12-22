Хакери заражали майнером криптовалют користувачів Facebook Messenger в Україні

Наразі зараження торкнулося тільки тих, хто користується Windows

Експерти компанії Trend Micro зафіксували нову кампанію, в межах якої злочинці поширюють майнер криптовалюти Monero під назвою Digminer через додаток для миттєвого обміну повідомленнями Facebook Messenger. Про це повідомляє Ain.ua.

Зазначається, що кампанія спрямована проти користувачів з України, Азербайджану, В'єтнаму, Південної Кореї, Філіппін, Таїланду і Венесуели.

Шкідливий файл замаскований під відеофайл з назвою video_xxxx.zip, де xxxx – довільний набір цифр. Чимало користувачів цього тижня звернули увагу, що до них в приватні повідомлення приходили такі файли. Всередині архіву містився шкідливий Digminer.

Повідомлення із зараженим файлом у Messenger

За даними експертів, Digminer зачіпає тільки десктопну версію Facebook Messenger для браузера Chrome. Якщо файл відкривається в мобільній версії месенджера, вірус не працює.

Потрапляючи на комп'ютер, Digminer зв'язується з сервером, з якого завантажує і встановлює майнер криптовалют і розширення для Chrome. Потім активує автозапуск. Поки майнер займається видобутком криптовалют, розширення розсилає від імені жертви повідомлення з вірусом.

Метод працює, тільки якщо в браузері збережені облікові дані для авторизації в акаунті Facebook. Інакше розширення не зможе отримати доступ до інтерфейсу месенджера і розсилати спам.

Розширення для Chrome можна завантажити тільки з офіційного каталогу Chrome Web Store, але зловмисники обійшли цю умову. Для установки шкідливого розширення вони використовують завантаження через командний рядок.

Поки зараження торкнулося тільки тих, хто користується Windows. Trend Micro поінформували Facebook про проблему, і компанія вже видалила шкідливі посилання в повідомленнях, проте на думку експертів, це не вирішило проблему остаточно: зловмисники можуть змінити метод поширення шкідника і запустити нову кампанію.