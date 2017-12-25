Російське ГРУ 2014 року запустило в соцмережах кампанію з дискредитації Майдану, –ЗМІ

Фейкові акаунти створювали працівники ГРУ МО РФ

У лютому 2014 року, коли стало очевидним падіння в Україні режиму Віктора Януковича, Головне розвідувальне управління (ГРУ) запустило в Україні кампанію з дискредитації демонстрантів і нової влади. Про це свідчить секретний звіт російського відомства, який опинився у розпорядженні американської газети The Washington Post.

«Звіт є унікальним «вікном» в діяльність однієї з груп ГРУ протягом шести днів у 2014 році. Починаючи з наступного дня після втечі Януковича, військові шпигуни створили безліч фальшивих персонажів на платформах соцмережі Facebook і її російського еквівалента ВКонтакте на короткий час. Персонажі мали представляти простих людей з усієї України, які нібито розчарувалися у протестах на Майдані», – пише видання.

Газета зазначає, що метою кампанії було вплинути на ключових осіб, які ухвалюють рішення, і широку громадськість для виправдання дій російських військових, які 27 лютого в формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю кримського парламенту.

Видання наводить за приклад акаунт такого собі Івана Галіцина, створений, за даними ЗМІ, працівником ГРУ, у ньому події в Києві описувалися як «повернення фашистів через 70 років після Другої світової війни». Наголошується, що пізніше «Галіцин» коментував інші матеріали в англомовних виданнях.

Оперативники ГРУ в фейкових акаунтах також писали коментарі, в яких називали протестувальників «западенцями».

«Бригади западенців тепер йдуть грабувати і вбивати нас. Абсолютно ясно, що у цих людей немає нічого святого», – писав один із фальшивих коментаторів.

Згідно зі звітом, загалом ГРУ створило понад 30 українських груп у соціальних мережах, у тому числі деякі з них для впливу на жителів Криму. «Використовуючи наші аккаунти в фейсбуці, ми поширили коментарі, що інформують населення кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій», – цитує газета звіт ГРУ.