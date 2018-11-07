Facebook незабаром запустить функцію видалення надісланих повідомлень у Messenger

Facebook Messenger дасть можливість видаляти надіслані повідомлення, щоправда, упродовж 10 хвилин після надсилання. Про це розробники повідомили в описі останнього оновлення для iOS.

Точна дата релізу невідома, але функція Undsend з’явиться скоро. У тестових версіях її помітили ще в жовтні цього року, пише AIN.ua.

Умови Messenger суворіші, ніж у конкурентів: видалення повідомлень буде доступним упродовж 10 хвилин після надсилання. Для порівняння, у WhatsApp повідомлення можна безповоротно видаляти упродовж години. Telegram підтримує редагування і видалення протягом 48 годин. Месенджер Viber запустив можливість видалення повідомлень у 2015 році без прив’язки до тимчасових обмежень. Станом на 2017 рік цією функцією скористалися понад 5 млрд разів.

Появі Unsend у Facebook Messenger передував невеликий скандал. У квітні 2018 року компанія зізналася, що видаляла повідомлення, надіслані Марком Цукербергом через Messenger. У соцмережі пояснили це заходом безпеки, а у відповідь на обурення, що здійнялося, заявили про швидкий доступ до видалення для всіх користувачів. Після релізу Unsend у Facebook пообіцяли більше не стирати повідомлення від топ-менеджменту.

Тепер у Messenger є лише один спосіб безповоротно видалити повідомлення – режим секретного чату (Secret Conversation), у якому доступний таймер на час їх самознищення.

Нагадаємо, раніше хакери викрали і виклали у відкритий доступ дані 47 тисяч українських користувачів Facebook.