Американська компанія Facebook планує провести повний ребрендинг, зокрема, змінити свою назву. Про це повідомляє The Verge.

У компанії хочуть, щоб нова назва відображала б концепцію «метавсесвіту», над якою зараз працює Facebook.

Ребрендинг компанії спрямований на підкреслення того, що соціальна мережа Facebook всього лише один з продуктів компанії.

Деталі щодо нової назви наразі не уточняються, а представники компанії повідомлення ЗМІ не коментували.

Про плани створити метавсесвіт засновник Facebook Марк Цукерберг заявив ще у липні. За задумом, соцмережа перетвориться на онлайн-світ, де за допомогою засобів доповненої та віртуальної реальності люди між собою взаємодіятимуть на відстані з ефектом максимальної присутності.

Щоб втілити це в життя, компанія планує розвивати співпрацю між компаніями, розробниками та політиками.

У Facebook сподіваються, що уряди європейських країн допомагатимуть розвивати їхній онлайн-світ: сприятимуть пошуку нових розробників та просування ідеї на ринку.