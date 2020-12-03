Facebook видалятиме публікації з фейками про вакцину від коронавірусу
Фейками про Covid-19 вважатимуться усі публікації, які суперечать висновками експертів у сфері охорони здоров'я
Соцмережа Facebook вирішила видаляти публікації, які будуть містити неправдиву інформацію про вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія буде керуватися висновками експертів у сфері охорони здоров'я, які спростували різні «альтернативні висловлювання» щодо вакцини від Covid-19.
В якості прикладу поста до видалення Facebook розповів про інформацію про те, що вакцина нібито містить мікрочіпи. В цілому ж стверджується, що будуть видалятись публікації, які можуть призвести до «неминучої фізичної шкоди».
Подібні публікації також видалятимуться і в Instagram, який належить компанії Facebook.
Із самого початку пандемії, Facebook активно бореться з розповсюдженням фейків щодо коронавірусу. Лише з березня по жовтень соцмережа видалила близько 12 млн публікацій, які містили дезінформацію про коронавірус.
До списку видалених потрапив і пост Дональда Трампа, в якому він говорить, що діти є «практично невразливими» до коронавірусу, а саму хворобу порівнює з грипом.