Соцмережа Facebook вирішила видаляти публікації, які будуть містити неправдиву інформацію про вакцину від коронавірусу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія буде керуватися висновками експертів у сфері охорони здоров'я, які спростували різні «альтернативні висловлювання» щодо вакцини від Covid-19.

В якості прикладу поста до видалення Facebook розповів про інформацію про те, що вакцина нібито містить мікрочіпи. В цілому ж стверджується, що будуть видалятись публікації, які можуть призвести до «неминучої фізичної шкоди».

Подібні публікації також видалятимуться і в Instagram, який належить компанії Facebook.

Із самого початку пандемії, Facebook активно бореться з розповсюдженням фейків щодо коронавірусу. Лише з березня по жовтень соцмережа видалила близько 12 млн публікацій, які містили дезінформацію про коронавірус.

До списку видалених потрапив і пост Дональда Трампа, в якому він говорить, що діти є «практично невразливими» до коронавірусу, а саму хворобу порівнює з грипом.