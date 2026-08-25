Програму в цілому не прийняли через суперечки щодо одного пункту

У вівторок, 25 серпня, депутати Львівської міської ради не проголосували за «Програму з питань реалізації сімейної політики на території Львівської міської територіальної громади на 2026–2028 роки». Предметом суперечки стала пункт запровадити факультатив у школах, на якому пропонували розповідати дітям про «традиційну українську сімʼю» і сімейні цінності.

Суть програми

Загалом програма, ініційована Управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики, передбачена на три роки і пропонує створити систему підтримки сімей, розвиток відповідального батьківства. Її напрацювали близько 10 громадських організацій, вона включає більше 9 напрямків і передбачає 36 заходів для реалізації.

Її метою визначили:

формування безпечного та підтримуючого середовища, в якому сімʼя є джерелом стійкості, а батьківство поєднується з професійною реалізацією та економічною стабільністю;

створення умов для відповідального батьківства;

розвиток культури сімейних цінностей;

турбота про репродуктивне здоровʼя;

інфраструктура, дружня для сімей з дітьми.

Серед пунктів програми є інформаційні кампанії про значення сім’ї, превенція розлучень, популяризація практики відповідального батьківства, здорових сімейних відносин, підтримка сімей військовослужбовців, створення міського сервісу нянь та нічних груп у садочках.

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Депутати підтримали програму в цілому. Проте дискусію викликав один пункт – впровадження пілотного факультативного курсу за вибором, спрямованого на розвиток емоційного інтелекту, навичок комунікації, побудови здорових міжособистісних і сімейних стосунків. Її пропонували запровадити у 6 школах для учнів 10 класів. До цього пункту депутати запропонували аж три правки.

Освітня комісія пропонувала цей курс не впровадити, а лише рекомендувати школам. Натомість комісія охорони здоровʼя наполягала на тому, щоб назвати його «Основи сімʼї». А міжфракційне обʼєднання «За духовність, моральність і християнський шлях розвитку Львова» пропонувало обʼєднати обидва зауваження і впровадити пілотний факультативний курс «Основи сімʼї» для 10-11 класу, спрямований на розвиток емоційного інтелекту, навичок комунікації, побудови здорових міжособистісних і сімейних стосунків.

За що сперечались депутати

Депутатка Вікторія Христенко з фракції «Голос» нагадала, що міська рада не може втручатись в академічну свободу шкіл. Всі навчальні курси обирають голосуванням на педраді.

Неля Васюта з фракції «Варта» наголосила на дражливому сприйнятті поняття «традиційна українська сімʼя» у час війни: «Традиційна сімʼя – це тато, мама і діти. Але є багато неповних сімей, зокрема і через війну. Ми самі створюємо таким чином проблеми і нові виклики».

Депутат Дмитро Колесник із «Самопомочі» пояснив, що в первинній редакції програми був зазначений курс «Основи сімʼї». Тому їхня комісія наполягає на чіткому визначенні теми факультативних занять: «Курс прямо говорить про традиційні сімʼї. Але є певна кількість людей, для яких це визначення є неприйнятним». Він назвав інші варіанти сімейних відносин «збоченням», які хочуть навʼязати під приводом того, що сімʼї бувають різними.

Любомир Мельничук з ВО «Свобода» вважає, що правки викликані підозрою депутатів, що на формування цієї програми є вплив релігії: «Ця програма не сподобалась, бо релігія впливає на освіту. Я закликаю зупинити процес переслідування за релігійними ознаками і дати людині право вибору».

Оксана Маруняк з фракції «Європейська солідарність» зазначила, що не знайшла цього курсу серед рекомендованих факультативних на сайті МОН. Вона зацитувала гендерно стереотипні варіанти завдань для дітей з курсу, де зазначається, що обовʼязками жінки є приготування їжі і прибирання вдома. А чоловік має займатися цими справами лише тоді, коли дружина захворіє. Також вона додала, що ГО «Жіночі перспективи» вважають, що цей курс впроваджувати не варто.

Що вирішили депутати

Депутати Львівської міської ради підтримали програму за основу. Проте не проголосували за жодну з трьох правок. Також вони не підтримали ухвали в цілому.

ZAXID.NET публікує поіменне голосування депутатів ЛМР за це питання.