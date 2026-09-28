Проєкт натхнений будовою клітин

Архітектурна студія BDP представила проєкт фармацевтичного науково-дослідного комплексу в Шанхаї (Китай), що складається з взаємопов’язаних будівель, які нагадують процес клітинного поділу, передає Dezeen.

Цей науково-дослідний центр площею 186 000 квадратних метрів, розташований у міжнародному центральному діловому районі Хунцяо на заході Шанхая, був спроєктований для фармацевтичної групи Chia Tai Tianqing (CTTQ) – однієї з провідних фармацевтичних компаній Китаю.

Житлові комплекси від LEV Development – це простори любові, підтримки та натхнення. Кожен проєкт гармонійно вписується в міський простір і підсилює його цінність. Дизайн, архітектура та продумана інфраструктура формують нову культуру життя.

Проєкт створений за принципом клітинної структури: на території комплексу розмістять дві пари будівель, з’єднаних між собою.

Фото від BDP

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Обидві пари споруд спроєктовані так, що нагадують клітини в процесі поділу, а між собою їх з’єднують скляні мости. Ядра двох дослідницьких корпусів розташовані на протилежних кінцях. Завдяки цьому всередині залишається більше вільного простору, а планування лабораторій можна легко адаптувати до різних потреб.

Один із науково-дослідних корпусів з’єднали із меншим блоком, у якому розташовані приміщення для проживання персоналу, а інший – із вищим адміністративним корпусом.

Фото від BDP

Адміністративний корпус є найвищою будівлею комплексу та слугує його головним візуальним акцентом. До нього приєднаний конференц-центр.

Усі будівлі кампусу з’єднує піднята над землею галерея, яка проходить через територію комплексу. Вона також формує низку внутрішніх і відкритих просторів для зустрічей та спілкування. На нижніх поверхах розташовані кав’ярні, їдальня та тренажерний зал.

Фото від BDP

Для підвищення енергоефективності використали скло з низьким коефіцієнтом теплопроникності (Low-E). А на даху встановили велику кількість фотоелектричних панелей, що утворюють унікальний візерунок, який підкреслює самобутність кампусу.