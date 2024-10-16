FAVBET Team зіграли у благодійному турнірі від Petr1k

Цими вихідними українські кіберспортсмени провели один з найбільших благодійних CS2-турнірів цього року – «FPФішки для ДШВ». Організатором шоу виступив відомий стрімер Олександр «petr1k» Петрик. Кіберспортивна команда FAVBET Team взяла участь у турнірі. Її гравці долучились до складів чотирьох команд-учасниць: «Сирники», «Голубці», «Вареники» та «Млинці».

У фіналі «кулінарного батлу» з чотирьох команд було сформовано дві – «Бограч» (petr1k, Sergiz, manka, Ruha, RT) та «Борщ» (ceh9, AiyvaN, KrizzeN, 664, Marik). Завершився матч рахунком 1 – 1, коли було досягнуто мети збору, а тому переможцем визнали команду усіх учасників турніру – «Пампушок».

Протягом змагання глядачі стріму могли взяти участь у розіграші десятків цінних подарунків – від нового айфону до рідкісних скінів, а також «золоту корову», яка стала неофіційним символом турніру. Найбільші донатори отримали справжні військові трофеї, в тому числі ворожий FPV-дрон, який українські військові знешкодили РЕБом.

Загалом завдяки активним донатам «FPФішки для ДШВ» змогли всього за одні вихідні зібрати 617 667 гривень, які вже незабаром підуть на закупівлю безпілотників для військовослужбовців ДШВ. За словами Олександра Петрика, це найбільша сума, яку йому коли-небудь вдавалось зібрати за один благодійний захід.

Дивіться, як це було, на каналах petr1k’a в YouTube та Twitch.