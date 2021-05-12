Фонд держмайна України (ФДМУ) просить суд повернути в державну власність частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка належить компаніям, афільованим із нардепом від проросійської партії від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку.

Позов подали на підставі матеріалів НАБУ, повідомляє прес-служба фонду в середу, 12 травня. Своєю чергою, Національне антикорупційне бюро спільно із Спеціалізованою антикорупціною прокуратурою розслідують справу про приватизацію магістралі.

Що відомо про нафтопровід Медведчука

19 лютого РНБО доручила уряду повернути у державну власність українську частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» загальною довжиною 1433 кілометри.

24 лютого ВАКС наклав на нафтопровід арешт. Наразі він перебуває на зберіганні в «Укртранснафті», його мають передати Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Ділянку нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» експлуатує рівненська компанія «Прикарпатзахідтранс». Власниками компанії є білоруський бізнесмен Микола Воробей та громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Останнього пов’язують з оточенням українського нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Трубопровід призначений для прокачування дизельного палива з Росії та Білорусі для України і транзиту до Європи. Він був побудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави. Водночас «Транснафтопродукт» зазначений трубопровід у власність України не передав.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за попередніх власників у 2017–2019 років було знищено майже 400 кілометрів цього нафтопроводу.