Кубок світу з фехтування на шпагах серед дівчат (U 20) триває в Італії

Фехтувальниці зі Львівщини стали переможницями юніорського Кубка світу. Анна Максименко та Аліна Дмитрук вибороли золоті нагороди в командній шпазі. Про це у суботу, 6 січня, повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОВА.

Кубок світу з фехтування на шпагах серед дівчат (U 20) триває в Італії у місті Удіне.

«Представниці Львівської області Анна Максименко та Аліна Дмитрук вибороли золоті нагороди в командній шпазі разом з Емілією Конрад і Олександрою Романовою», – йдеться в повідомленні.

Для України це перша золота нагорода в командній першості серед шпажисток-юніорок із лютого 2017 року.

Зазначимо, Анна Максименко й Аліна Дмитрук є вихованками КДЮСШ «Атлет» та представляють Школу вищої спортивної майстерності. Фехтувальниці тренуються під керівництвом Андрія Орліковського, Зоряни Семеряк та Діни Пантелеєвої.