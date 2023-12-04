На змаганнях 16-річна українка стала найкращою з 202 шпажисток

Львів’янка Анна Максименко вперше виграла юніорський Кубок світу, що проходив у німецькому Лаупгаймі. На змаганнях 16-річна українка стала найкращою з 202 шпажисток. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомили у Львівській міській раді.



Після групової стадії львів’янка отримала 43-й номер посіву й перемогла в 1/64 фіналу місцеву фехтувальницю Матільду Куніш (15:12). Далі ж Максименко з аналогічним рахунком пройшла українку Олександру Романову, була сильнішою за угорку Реку Саламон (15:7), а в поєдинку за потрапляння до топ-8 знову зустрілась із українкою – Єлизаветою-Ольгою Корнійчук. Їхній бій завершився з рахунком 15:10 на користь Анни.

Уже в чвертьфіналі лідерка всеукраїнського кадетського та юніорського рейтингів перемогла француженку Анаелль Доке (15:8), після чого з мінімальною перевагою вирвала звитягу над Доріною Віммер (15:14) із Угорщини, а у фіналі виграла в італійки Вітторії Сілетти (15:9).

Таким чином Анна Максименко вперше в кар’єрі здобула «золото» юніорського Кубка світу. До цього її найкращим результатом на такому рівні було 13-те місце на аналогічних змаганнях в Удіне в січні 2022 року. Водночас львів’янка вже підіймалась на п’єдестал юніорської світової першості – цього квітня вона виборола «бронзу» в Пловдиві.