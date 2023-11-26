Чемпіонат України тривав у Львові впродовж шести днів

На чемпіонаті України з боксу серед дорослих львівські спортсмени здобули дев’ять медалей: по три золота, срібла і бронзи. Фінальні поєдинки відбулись у неділю, 26 листопада. Про це повідомили в обласному управлінні спорту.

У ваговій категорії 48 кг переміг 25-річний Андрій Тишковець, який займається боксом 14 років і став чемпіоном України з боксу вже вчетверте. Він є членом національної збірної.

Ще одну першість здобув Даниїл Заморило у ваговій категорії 63,5 кг. У фіналі він переміг торішнього чемпіона, учасника Олімпійських Ігор Ярослава Харциза.

Серед жінок золоту медаль здобула Анастасія Саранюк, яка змагалася у ваговій категорії 70 кг.

Ще троє представників Львівщини стали срібними призерами:

Іван Завадський у ваговій категорії 54 кг,

Олександр Гриців – у категорії понад 92 кг

Тетяна Дачишин у категорії 70 кг серед жінок.

Бронзу здобули Дмитро Куля у ваговій категорії 71 кг, Софія Турбініна у ваговій категорії 48 кг та Анна Добровольська у категорії 52 кг.

«Ці змагання були особливо важливими для спортсменів, адже боротьба тривала не лише за медалі, а й за право представляти Україну на турнірах, де розігруватимуть ліцензії на Олімпійських іграх», – зазначив керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок на призи Андрія Котельника тривав з 21 листопада. У змаганнях взяли участь 168 боксерів і 90 боксерок національного рівня з практично всіх областей України.