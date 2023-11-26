На чемпіонаті України з боксу львів’яни здобули дев’ять медалей
Спортсмени з Львівщини вибороли три золота, три срібла та три бронзи
До теми
На чемпіонаті України з боксу серед дорослих львівські спортсмени здобули дев’ять медалей: по три золота, срібла і бронзи. Фінальні поєдинки відбулись у неділю, 26 листопада. Про це повідомили в обласному управлінні спорту.
У ваговій категорії 48 кг переміг 25-річний Андрій Тишковець, який займається боксом 14 років і став чемпіоном України з боксу вже вчетверте. Він є членом національної збірної.
Ще одну першість здобув Даниїл Заморило у ваговій категорії 63,5 кг. У фіналі він переміг торішнього чемпіона, учасника Олімпійських Ігор Ярослава Харциза.
Серед жінок золоту медаль здобула Анастасія Саранюк, яка змагалася у ваговій категорії 70 кг.
Ще троє представників Львівщини стали срібними призерами:
- Іван Завадський у ваговій категорії 54 кг,
- Олександр Гриців – у категорії понад 92 кг
- Тетяна Дачишин у категорії 70 кг серед жінок.
Бронзу здобули Дмитро Куля у ваговій категорії 71 кг, Софія Турбініна у ваговій категорії 48 кг та Анна Добровольська у категорії 52 кг.
«Ці змагання були особливо важливими для спортсменів, адже боротьба тривала не лише за медалі, а й за право представляти Україну на турнірах, де розігруватимуть ліцензії на Олімпійських іграх», – зазначив керівник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.
Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок на призи Андрія Котельника тривав з 21 листопада. У змаганнях взяли участь 168 боксерів і 90 боксерок національного рівня з практично всіх областей України.