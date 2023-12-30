До зимових свят фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA випустив в онлайн-кінотеатрі docuspace.org стрічки «П’ятниця, субота, неділя», «Свідки. На північ від Києва» та дев’ять коротких метрів з альманаху «Енциклопедія Майдану». Кожен із фільмів доступний протягом року безкоштовно та з будь-якої точки світу.

Фільм «П’ятниця, субота, неділя» про спеціальний випуск Docudays UA, що відбувся в Києві у листопаді 2022-го попри блекаути. Стрічка «Свід­ки. На пів­ніч від Киє­ва» – історія про п’ятьох сміливих жителів/-ок Київської області, які пережили російську окупацію, ні на мить не припиняючи спротив. Крім цього, глядачі мають змогу побачити дев'ять короткометражних історій альманаху «Енциклопедія майдану» про спалах громадянської активності в Україні: «Автомайдан», «Євромайдан SOS», «Самооборона», «Крим SOS», «Мир», «Очищення», «Канцелярська сотня», «Мова», «Хоттабич та його команда».

Також на Docuspace можна переглянути короткометражні українські фільми з програми Docu/Коротко. «Ptitsa» Аліни Максименко – це кінопортрет матері та її дорослої доньки – двох світів, що рідко взаємодіють між собою. «Ліс, ліс» Марії Стоянової – фільм, де авторка через вернакулярні відео з минулого прагне говорити про множинність та вкоріненість, про нас самих. «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді – історія про колишню військову казарму Вермахту, що нині слугує табором для біженців/-окіз України. «Друге дихання» Максима Лукашова – кіно про кларнетиста з Чернігова Микиту Гірню, який після початку повномасштабного вторгнення РФ стає волонтером.

Можна переглянути чотири короткометражні роботи, створені українськими режисер(к)ами в межах програми «Civil Pitch 2.0». «Під крилом ночі», «89 днів», «Гості з Харкова», «Наша робо сім’я» – історії про війну та людей під унікальним кутом зору; документальні фрагменти реальності, в якій ми опинилися після 24 лютого 2022 року.

Cтрічки добірки Docu/Юність увійшли до програми Мандрівного Docudays UA. «Оаза» Жюстін Марті з цьогорічного шорт-листа кінопремії «Оскар» закарбовує в часі крихку близькість братів-двійнят, які полишають безпечну оазу, ймовірно, останнього літа дитинства. «Вівчар» Маттіаса Жуло та Люсьєна Ру оповідає, як на ірландському західному узбережжі чоловік поспішає передати знання про вівчарське ремесло своєму онукові.