Цього року кінофестиваль Wiz-Art мав відбутися вчотирнадцяте

У Львові скасували 14-й кінофестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art, що мав відбутися 15-25 липня, скасували. Організатори пояснюють, що через дестабілізацію роботи Українського культурного фонду кінофестиваль залишився без фінансування.

Як повідомили у вівторок, 8 червня, на офіційній сторінці фестивалю у Facebook, цього року фестиваль скасували вперше за всю історію його існування.

«Цього року вперше за свою історію 14-й кінофестиваль Wiz-Art не відбудеться. Це рішення далось нам непросто, однак ми прийняли його в знак протесту, зважаючи на ситуацію довкола українського культурного процесу та знецінення роботи культурних менеджерів. Робота в культурі – така ж робота, як і інші, а культурні події вимагають інвестицій. Залаштункові ігри, інтриги, непрозорість процесів й відсутність фінансування чи бодай сприяння з боку державних структур унеможливлюють якісне проведення фестивалю у 2021 році та суттєво підривають імідж країни у міжнародній спільноті», – йдеться у повідомленні.

Організатори фестивалю зазначають, що розглядали можливість провести міні-фестивалю, однак провести його у скороченому вигляді – нереальне кураторське завдання, адже програма 14-го кінофестивалю короткометражок передбачала показ понад 250 фільмів, які довелося б скоротити до 50-ти.

«Це несправедливо щодо команд, які створювали кіно й заслуговують на місце у програмі. Тому всі подачі, що були прийняті у 2021 році, залишаються актуальними разом з подачами у 2022. Ми впевнені, що незаконні процеси з дестабілізації УКФ Наглядовою радою рано чи пізно отримають відповідну оцінку», – додали організатори.

Нагадаємо, що навесні українські культурні інституції звернулись із відкритим листом до прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, у якому вони висловили недовіру чинному складу Наглядової ради Українського культурного фонду. У зверненні зазначається, що нова Наглядова рада відхилила надзвичайно велику кількість проектів, які вже пройшли всі попередні стадії відбору. У програмі «Чорне і Біле» 3 червня програмна координаторка Wiz-Art Ольга Райтер повідомила, що УКФ не виділив фінансування на проведення фестивалю.