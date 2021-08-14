До теми
Із 14 до 29 серпня у Львові відбудеться українська частина VІІІ Міжнародного музичного фестивалю «Музика в старому Львові та Кракові».
Основною концепцією цьогорічного фестивалю в рамках партнерської співпраці з фестивалем «Музика в старому Кракові» є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.
Цьогоріч на гостей очікують десять концертів у різних, зокрема і незвичних, локаціях. Організатором фестивалю впродовж цих років незмінно є Львівська національна філармонія, директором – Сергій Бурко.
Програма фестивалю:
Класика в саду
14 серпня (субота), 19:00
Програма від оркестру «Віртуози Львова» у Митрополичих садах.
Виконавці:
- Іванна Митроган, арфа
- Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»
- Тарас Вергун, дириґент
У програмі твори європейських та українських композиторів
Віола да гамба
15 серпня (неділя), 19:00
Львівський музей історії релігії
Виконавці:
- Рафал Горчинський, віола да гамба (м. Краків)
- Олена Мацелюх, клавесин
Програма:
- Карл Фрідріх Абель. Соната для віоли да гамба Соль мажор, WK 155
- Adagio, Allegro, Minuet
- Ґеорґ Фрідріх Гендель. Соната До мажор для віоли да гамба і клавесина
- Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro
- Дюбіссон (Жан Лакман). Краківський рукопис. Сюїта ре мінор
- Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Variation
- Карл Фрідріх Абель. Соната для віоли да гамба і бассо контінуо
- Йоганн Себастьян Бах. Соната для віоли да гамба і клавесина Ре мажор
- Карл Фрідріх Абель. Аллегро для віоли да гамба ре мінор
Органний речиталь
20 серпня (п'ятниця), 19:00
Львівський музей історії релігії
Виконавці:
Анджей Бялко, орган (м. Краків)
Програма:
Твори з Варшавської органної табулатури XVII століття, Фелікс Мендельсон I Sonata organowa f-moll op. 65 nr 1, Владислав Желенський Три органні прелюдії з тв. 38 (b-moll nr 24, Es-dur nr 18, a-moll nr 25), Ференц Ліст Ave Maria, Прелюдія і фуга на тему B-A-C-H
Віртуозний феєрверк
21 серпня (субота), 17:00
Палац Потоцьких
Виконавці:
Скрипалька Богдана Півненко та її учні Корній Шелдунов, Сандра Василькова, Діана Коваль
У програмі твори Ніколо Паганіні, Пабло Сарасате, Ференса Ліста, Петра Чайковського
Музика епохи бароко
22 серпня (неділя), 15:00
Львівський музей історії релігії
Виконавці:
Інструментальний ансамбль у складі:
- Андрій Кушнір, скрипка
- Олеся Масник, скрипка
- Ганна Іванюшенко, клавесин
У програмі твори композиторів епохи бароко
Український Сакрум
23 серпня (понеділок), 15:00
Музей скульптури Йогана Георга Пінзеля
Виконавці:
Чоловічий вокальний ансамбль Kalophonia
Твори Артема Веделя, Дмитра Бортнянського та Михайла Вербицького
Присвята 30-річчю Незалежності України
24 серпня (вівторок), 19:00
Архикатедральний собор Святого Юра
Виконавці:
- Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», Сергій Бурко, дириґент,
- Квартет бандуристок «Львів’янки»,
- Дует «Бандурна розмова»
Твори українських композиторів та українська духовна музика в опрацюванні Віктора Камінського та Окани Герасименко
Антологія української духовної музики
28 серпня (субота), 17:00
Музей скульптури Йогана Георга Пінзеля
Виконавці:
Галицький академічний камерний хор, Василь Яциняк, дириґент
Твори Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артема Веделя, Олександра Архангельського, Миколи Лисенка, Мирослава Скорика та ін.
Бандура у Храмі
29 серпня (неділя), 15:00
Львівський музей історії релігії
Виконавці:
Квартет бандуристок «Львів’янки»
Духовні твори українських і європейських композиторів та популярні класичні композиції
Класика на закриття
29 серпня (неділя), 18:00
Концертний зал Людкевича
Академічний камерний оркестр Рівненської філармонії, дириґент Юрій Скрипник.
У програмі твори Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, Федеріко Сарделлі, Вольфганга Амаея Моцарта, Франца Ксавера Моцарта, Арві Пярта, Йоганнеса Брамса, Дезидерія Задора