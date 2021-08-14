Із 14 до 29 серпня у Львові відбудеться українська частина VІІІ Міжнародного музичного фестивалю «Музика в старому Львові та Кракові».

Основною концепцією цьогорічного фестивалю в рамках партнерської співпраці з фестивалем «Музика в старому Кракові» є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам’ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.

Цьогоріч на гостей очікують десять концертів у різних, зокрема і незвичних, локаціях. Організатором фестивалю впродовж цих років незмінно є Львівська національна філармонія, директором – Сергій Бурко.

Програма фестивалю:

Класика в саду

14 серпня (субота), 19:00

Програма від оркестру «Віртуози Львова» у Митрополичих садах.

Виконавці:

Іванна Митроган, арфа

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Тарас Вергун, дириґент

У програмі твори європейських та українських композиторів

Віола да гамба

15 серпня (неділя), 19:00

Львівський музей історії релігії

Виконавці:

Рафал Горчинський, віола да гамба (м. Краків)

Олена Мацелюх, клавесин

Програма:

Карл Фрідріх Абель. Соната для віоли да гамба Соль мажор, WK 155

Adagio, Allegro, Minuet

Ґеорґ Фрідріх Гендель. Соната До мажор для віоли да гамба і клавесина

Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro

Дюбіссон (Жан Лакман). Краківський рукопис. Сюїта ре мінор

Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Variation

Карл Фрідріх Абель. Соната для віоли да гамба і бассо контінуо

Йоганн Себастьян Бах. Соната для віоли да гамба і клавесина Ре мажор

Карл Фрідріх Абель. Аллегро для віоли да гамба ре мінор

Органний речиталь

20 серпня (п'ятниця), 19:00

Львівський музей історії релігії

Виконавці:

Анджей Бялко, орган (м. Краків)

Програма:

Твори з Варшавської органної табулатури XVII століття, Фелікс Мендельсон I Sonata organowa f-moll op. 65 nr 1, Владислав Желенський Три органні прелюдії з тв. 38 (b-moll nr 24, Es-dur nr 18, a-moll nr 25), Ференц Ліст Ave Maria, Прелюдія і фуга на тему B-A-C-H

Віртуозний феєрверк

21 серпня (субота), 17:00

Палац Потоцьких

Виконавці:

Скрипалька Богдана Півненко та її учні Корній Шелдунов, Сандра Василькова, Діана Коваль

У програмі твори Ніколо Паганіні, Пабло Сарасате, Ференса Ліста, Петра Чайковського

Музика епохи бароко

22 серпня (неділя), 15:00

Львівський музей історії релігії

Виконавці:

Інструментальний ансамбль у складі:

Андрій Кушнір, скрипка

Олеся Масник, скрипка

Ганна Іванюшенко, клавесин

У програмі твори композиторів епохи бароко

Український Сакрум

23 серпня (понеділок), 15:00

Музей скульптури Йогана Георга Пінзеля

Виконавці:

Чоловічий вокальний ансамбль Kalophonia

Твори Артема Веделя, Дмитра Бортнянського та Михайла Вербицького

Присвята 30-річчю Незалежності України

24 серпня (вівторок), 19:00

Архикатедральний собор Святого Юра

Виконавці:

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова», Сергій Бурко, дириґент,

Квартет бандуристок «Львів’янки»,

Дует «Бандурна розмова»

Твори українських композиторів та українська духовна музика в опрацюванні Віктора Камінського та Окани Герасименко

Антологія української духовної музики

28 серпня (субота), 17:00

Музей скульптури Йогана Георга Пінзеля

Виконавці:

Галицький академічний камерний хор, Василь Яциняк, дириґент

Твори Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артема Веделя, Олександра Архангельського, Миколи Лисенка, Мирослава Скорика та ін.

Бандура у Храмі

29 серпня (неділя), 15:00

Львівський музей історії релігії

Виконавці:

Квартет бандуристок «Львів’янки»

Духовні твори українських і європейських композиторів та популярні класичні композиції

Класика на закриття

29 серпня (неділя), 18:00

Концертний зал Людкевича

Академічний камерний оркестр Рівненської філармонії, дириґент Юрій Скрипник.

У програмі твори Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, Федеріко Сарделлі, Вольфганга Амаея Моцарта, Франца Ксавера Моцарта, Арві Пярта, Йоганнеса Брамса, Дезидерія Задора